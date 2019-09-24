24 Eylül 2019 Salı 14:00:40 | Son Güncelleme: 24 Eylül 2019 Salı 14:19:36
İsmet İnönü doğum gününde mezarı başında anıldı, CHP'den kimse katılmadı
Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci cumhurbaşkanı İsmet İnönü, 135. doğum gününde Anıtkabir'de anıldı. Törene, CHP'den kimse katılmadı.
İsmet İnönü'nün doğum yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'deki mezarı başında, tören düzenlendi.
ESKİ ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANI DA KATILDI
İsmet İnönü'nün kızı ve İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker'in, babasının kabrine çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.
Törene, Toker'in yanı sıra eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden ile İnönü Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.
(AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Son Dakika... Kıran-2 operasyonunda 20 yıllık PKK arşivleri ele geçirildi
- İsmet İnönü doğum gününde mezarı başında anıldı, CHP'den kimse katılmadı
- Hakkari'de operasyon! Teröristler etkisiz hale getirildi
- Kahraman Türk askerleri mültecileri böyle kurtardı! Mehmetçik düzensiz göçmenleri dev dalgaların arasından almış
- Türkiye'de beklenen yaşam süresi 78,3 yıl olarak hesaplandı