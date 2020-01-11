  • Bist 100
    118664
  • Dolar
    5,8778
  • Euro
    6,5392
  • Altın
    295,0730
İstanbul
6 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Mehmet Ali Erbil hastalığı ne? Mehmet Ali Erbil sağlık durumu nasıl? Mehmet Ali Erbil hastalığı ne? Mehmet Ali Erbil sağlık durumu nasıl?
MasterChef Güzide'den 7 milyon TL'lik villasına ilişkin bir açıklama daha geldi! MasterChef Güzide'den 7 milyon TL'lik villasına ilişkin bir açıklama daha geldi!
İSMEK kurs kayıtları 2020 ne zaman? İSMEK kayıtları nasıl yapılır? İSMEK kurs kayıtları 2020 ne zaman? İSMEK kayıtları nasıl yapılır?
Esed rejimi İdlib'e savaş uçaklarıyla saldırdı: 2'si çocuk 6 sivil öldü Esed rejimi İdlib'e savaş uçaklarıyla saldırdı: 2'si çocuk 6 sivil öldü
Mucize Doktor tekrar ne zaman? Mucize Doktor tekrar bölümü hangi gün? Mucize Doktor tekrar ne zaman? Mucize Doktor tekrar bölümü hangi gün?
Bakan Çavuşoğlu: Hafter'i ikna etmelerini bekliyoruz Bakan Çavuşoğlu: Hafter'i ikna etmelerini bekliyoruz
Bakan Selçuk: Biri lösemi, 4'ü epilepsi olmak üzere 9 ilacı geri ödeme listesine aldık Bakan Selçuk: Biri lösemi, 4'ü epilepsi olmak üzere 9 ilacı geri ödeme listesine aldık
Kuzey Yıldızı İlk Aşk bugün var mı? Kuzey Yıldızı İlk Aşk ne zaman başlıyor? Kuzey Yıldızı İlk Aşk bugün var mı? Kuzey Yıldızı İlk Aşk ne zaman başlıyor?
Beşiktaş'ta 6 futbolcu görüşme odasına Beşiktaş'ta 6 futbolcu görüşme odasına
Kendisine kulüp arayan Adil Rami'de son çare sözleşme feshi Kendisine kulüp arayan Adil Rami'de son çare sözleşme feshi
Son Dakika... İran Devrim Muhafızları'ndan düşürülen yolcu uçağıyla ilgili açıklama Son Dakika... İran Devrim Muhafızları'ndan düşürülen yolcu uçağıyla ilgili açıklama
Galatasaray'ın dördüncü transfer bombası Victor Wanyama Galatasaray'ın dördüncü transfer bombası Victor Wanyama
Karne günü ne zaman 2020? Okullar ne zaman kapanıyor? Karne günü ne zaman 2020? Okullar ne zaman kapanıyor?
Aydın Yılmaz ve Erdi Şehit, Çekya ekibi FK Pribram'a transfer oldu Aydın Yılmaz ve Erdi Şehit, Çekya ekibi FK Pribram'a transfer oldu
Son Dakika... 4’ü epilepsi olmak üzere 9 ilaç daha geri ödeme listesinde Son Dakika... 4’ü epilepsi olmak üzere 9 ilaç daha geri ödeme listesinde
Mehmet Ali Erbil'den üzücü haber! Yeniden yoğun bakımda! Mehmet Ali Erbil'den üzücü haber! Yeniden yoğun bakımda!
Strahil Popov, Hatayspor'a 2,5 yıllık imzayı attı Strahil Popov, Hatayspor'a 2,5 yıllık imzayı attı
Serdar Aziz, Beşiktaş derbisinde Vida ile girdiği pozisyonu anlattı Serdar Aziz, Beşiktaş derbisinde Vida ile girdiği pozisyonu anlattı
Samsun'da 'İlk Adımdan Kurtuluşa' sergisi açıldı Samsun'da 'İlk Adımdan Kurtuluşa' sergisi açıldı
Çaykur Rizespor, Milan Skoda ve Denys Harmash ile sözleşme imzaladı Çaykur Rizespor, Milan Skoda ve Denys Harmash ile sözleşme imzaladı
LeBron James'in tarihe geçtiği maçta Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks'i mağlup etti LeBron James'in tarihe geçtiği maçta Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks'i mağlup etti
Jesse Sekidika, Manchester United'ın kapısından dönmüş Jesse Sekidika, Manchester United'ın kapısından dönmüş
Barcelona'da teknik direktörlük koltuğuna Xavi Hernandez oturuyor Barcelona'da teknik direktörlük koltuğuna Xavi Hernandez oturuyor
Ankara'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon Ankara'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

11 Ocak 2020 Cumartesi 14:39:11 | Son Güncelleme: 11 Ocak 2020 Cumartesi 14:40:13

İSMEK kurs kayıtları 2020 ne zaman? İSMEK kayıtları nasıl yapılır?

İSMEK kurs kayıtları 2020 ne zaman? İSMEK kayıtları nasıl yapılır? merak ediliyor. İSMEK hizmetlerini İstanbul Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü'ne bağlı olarak sürdürüyor. İSMEK'te verilen eğitimlerin tamamı ücretsiz olup, ayrıca vatandaşlar İSMEK tarafından düzenlenen sergi, seminer ve söyleşi vb. faaliyetlerin tümünden de ücretsiz olarak faydalanabiliyor. İSMEK kurslarından faydalanmak isteyen İstanbullular kayıtları ne zaman ve nasıl yapacaklarını öğrenmek istiyor. İSMEK kurs kayıt tarihleri 2020 haberimizde..

İSMEK kurs kayıtları 2020 ne zaman? İSMEK kayıtları nasıl yapılır? merak ediliyor. İSMEK hizmetlerini İstanbul Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü'ne bağlı olarak sürdürüyor. İSMEK'te verilen eğitimlerin tamamı ücretsiz olup, ayrıca vatandaşlar İSMEK tarafından düzenlenen sergi, seminer ve söyleşi vb. faaliyetlerin tümünden de ücretsiz olarak faydalanabiliyor. İSMEK kurslarına katılmak isteyen İstanbulluların merakla araştırdığı İSMEK kayıt tarihleri geçtiğimiz günlerde açıklandı. İSMEK kurs kayıt tarihleri 2020 ve kurs kayıt işlemleri haberimizde yer alıyor.

İSMEK KURS KAYITLARI 2020 NE ZAMAN?

Eğitimlere ön kayıtlar 13-25 Ocak tarihleri arasında yapılabilecek. İSMEK’in ücretsiz eğitimlerinden faydalanmak isteyenler www.ismek.ist üzerinden online olarak başvuruda bulunabilecek.

İSMEK KAYITLAR NASIL YAPILIR?

İSMEK’in verdiği eğitimlerden yararlanmak istiyorsanız www.ismek.ist web sitesinde bulunan online kayıt ol kısmına tıklayarak karşınıza çıkan “İSMEK Kursiyer Giriş”ini yaparak yönlendirileceğiniz “Kursiyer Ön Kayıt Formu”ndaki istenilen bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurmanız gerekmektedir. Bu bölüm kişisel bilgilerinizin yanı sıra eğitim almak istediğiniz program, merkez, eğitimin başlama tarihi ve saatini seçebileceğiniz alandır. İşlemi tamamlandığınızda online başvurunuz başarılı bir şekilde tamamlanır.

Ayrıca yine www.ismek.ist web sitesi üzerinden merkezler ana sayfasında kayıt olmak istediğiniz merkeze tıklayarak merkezde verilen eğitimleri görebilir ve ön kayıt işlemlerini yapabilirsiniz.

Adayların web sitesi üzerinden yaptıkları başvurular ön kayıt niteliğinde olup, ön kayıtların kesin kayda dönüşmesi için nüfus cüzdan fotokopileri ile başvuru yaptıkları merkeze şahsen başvurmaları gerekmektedir. Aksi takdirde aday kesin kayıt hakkını kaybedebilir.

İSMEK’ten eğitim almak isteyenlerin önce internet üzerinden online önkayıt yaptırdıktan sonra  merkezlerimizden birine sadece bir kimlik fotokopisiyle gitmeleri yeterli olmaktadır. Spor merkezlerinde eğitim almak isteyenlerden ise ek olarak sağlık raporu istenmektedir.

İSMEK'TE EĞİTİM SÜRESİ NE KADARDIR?
 
İSMEK’te 40 alanda, 327 branşta, 800'e yakın programda verilen eğitimler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (M.E.B.) belirlediği müfredatlar çerçevesinde 3 buçuk aydan 10 aya  devam eder. Her program için eğitim saati farklıdır.  Bazı programlarda tekâmül eğitimleri de verilmektedir. Programın kredisini dolduran öğrencilere M.E.B. onaylı İSMEK Kurs Bitirme Sertifikası, derslere devam eden ancak yeterli başarı gösteremeyen öğrencilere ise Kurs Katılım Belgesi verilmektedir.

İSMEK’in vermiş olduğu M.E.B. onaylı kurs bitirme belgeleri tüm Türkiye’de geçerlidir.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ