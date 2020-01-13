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13 Ocak 2020 Pazartesi 10:12:21 | Son Güncelleme: 13 Ocak 2020 Pazartesi 10:13:33

İSMEK kayıt işlemleri 2020 nasıl yapılır? İSMEK kursiyer girişi ekranı

İSMEK kayıt işlemleri 2020 nasıl yapılır? İSMEK kursiyer girişi ekranı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. İSMEK'te verilen eğitimlerin tamamı ücretsiz olup, ayrıca vatandaşlar İSMEK tarafından düzenlenen sergi, seminer ve söyleşi vb. faaliyetlerin tümünden de ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Eğitimlere ön kayıtlar 13-25 Ocak tarihleri arasında yapılabilecek. İSMEK'e ön kayıt yapmak isteyenler kayıtların nasıl yapılacağını öğrenmek istiyor. İSMEK kayıt işlemleri 2020 ve İSMEK kursiyer girişi ekranı haberimizde yer alıyor..

İSMEK hizmetlerini İstanbul Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü'ne bağlı olarak sürdürüyor. İSMEK'te verilen eğitimlerin tamamı ücretsiz olup, ayrıca vatandaşlar İSMEK tarafından düzenlenen sergi, seminer ve söyleşi vb. faaliyetlerin tümünden de ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Eğitimlere ön kayıtlar 13-25 Ocak tarihleri arasında yapılabiliyor. İSMEK'e ön kayıt yapmak isteyenler kayıtların nasıl yapılacağını öğrenmek istiyor. İSMEK kayıt işlemleri 2020 nasıl yapılır? sorusunun yanıtı ve İSMEK kursiyer girişi ekranı haberimizde yer alıyor.

İSMEK KURSİYER GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN.
 

İSMEK KURSİYER GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

İSMEK öğrenci girişi ekranına T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgisi ile giriş yapılabiliyor.

İSMEK KURS KAYITLARI 2020 NE ZAMAN?

Eğitimlere ön kayıtlar 13-25 Ocak tarihleri arasında yapılabilecek. İSMEK’in ücretsiz eğitimlerinden faydalanmak isteyenler www.ismek.ist üzerinden online olarak başvuruda bulunabilecek.

İSMEK KAYIT İŞLEMLERİ 2020 NASIL YAPILIR?

İSMEK’in verdiği eğitimlerden yararlanmak istiyorsanız www.ismek.ist web sitesinde bulunan online kayıt ol kısmına tıklayarak karşınıza çıkan “İSMEK Kursiyer Giriş”ini yaparak yönlendirileceğiniz “Kursiyer Ön Kayıt Formu”ndaki istenilen bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurmanız gerekmektedir. Bu bölüm kişisel bilgilerinizin yanı sıra eğitim almak istediğiniz program, merkez, eğitimin başlama tarihi ve saatini seçebileceğiniz alandır. İşlemi tamamlandığınızda online başvurunuz başarılı bir şekilde tamamlanır.

Ayrıca yine www.ismek.ist web sitesi üzerinden merkezler ana sayfasında kayıt olmak istediğiniz merkeze tıklayarak merkezde verilen eğitimleri görebilir ve ön kayıt işlemlerini yapabilirsiniz.

Adayların web sitesi üzerinden yaptıkları başvurular ön kayıt niteliğinde olup, ön kayıtların kesin kayda dönüşmesi için nüfus cüzdan fotokopileri ile başvuru yaptıkları merkeze şahsen başvurmaları gerekmektedir. Aksi takdirde aday kesin kayıt hakkını kaybedebilir.

İSMEK’ten eğitim almak isteyenlerin önce internet üzerinden online önkayıt yaptırdıktan sonra  merkezlerimizden birine sadece bir kimlik fotokopisiyle gitmeleri yeterli olmaktadır. Spor merkezlerinde eğitim almak isteyenlerden ise ek olarak sağlık raporu istenmektedir.

İSMEK'TE EĞİTİM SÜRESİ NE KADARDIR?
 
İSMEK’te 40 alanda, 327 branşta, 800'e yakın programda verilen eğitimler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (M.E.B.) belirlediği müfredatlar çerçevesinde 3 buçuk aydan 10 aya  devam eder. Her program için eğitim saati farklıdır.  Bazı programlarda tekâmül eğitimleri de verilmektedir. Programın kredisini dolduran öğrencilere M.E.B. onaylı İSMEK Kurs Bitirme Sertifikası, derslere devam eden ancak yeterli başarı gösteremeyen öğrencilere ise Kurs Katılım Belgesi verilmektedir.

İSMEK’in vermiş olduğu M.E.B. onaylı kurs bitirme belgeleri tüm Türkiye’de geçerlidir.

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