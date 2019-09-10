İSMEK kayıt iptali nasıl yapılır? İSMEK kurs kaydı iptal etme adımları

İSMEK kursları her sene yoğun ilgi gören kurslar arasında yer alıyor. 2019-2020 dönemi İSMEK kayıtları 9 Eylül'de başladı. Branşlara göre kayıt dönemi 13 Eylül Cuam gününe kadar devam edecek. İSMEK kayıt döneminin başlaması ile kayıtlar ile ilgili araştırmalar da artıyor. İSMEK kayıt iptali nasıl yapılır? sorusu da merak edilen konular arasında yer alıyor. İSMEK'e kaydın nasıl yapılacağı araştırıldığı kadar İSMEK kayıtlarının nasıl iptal edileceği de merak ediliyor. Yanlışlıkla istemediği branşlara kaydolan kursiyerler bu durumu nasıl düzeltebileceklerini öğrenmek istiyor. İSMEK kayıt iptali nasıl yapılır? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor.

İSMEK KAYIT İPTALİ NASIL YAPILIR?

İSMEKkurs'ta yer alan açıklamaya göre; Hatalı Branş ya da kurs merkezi seçimlerinde değiştirme imkânı olmadığı ya da aynı Branşa farklı bir kurs merkezinde tekrar kayıt olması için ilk olarak hatalı başvuruyu silmeniz gerekir. Tabii ki bu durumda kontenjan dışında kalma riski bulunuyor. O nedenle silmeden önce katılacağınız Branş ya da kurs merkezindeki başvuru durumuna göz atmalısınız. Ben yine de bu işleminin nasıl yapılacağını aktarayım.

Gerek başvuru gerekse iptal işlemleri için hep aynı sayfayı kursiyer.ismek.ist adresini kullanacağız. Evet, arkadaşlar tarayıcınızda yeni bir sayfa açarak belirttiğim İnternet sitesine giriniz. Açılan sayfada daha öncede gördüğünüz gibi T.C. Kimlik Numarası, Nüfusa Kayıtlı Olduğunuz İl ve Doğum Tarihinizi girmeniz gereken ekran çıkacaktır. Gerekli bilgileri girdikten sonra Giriş butonuna tıklayın.

giriş yaptığımızda sayfanın üst kısmında Eğitimlerim şeklinde başvuru yaptığınız ya da daha önceki yıllarda katıldığınız eğitimleri görebileceğiniz bir link bulunmaktadır.

Katılmaktan vazgeçtiğiniz eğitimin hemen yanında yer alan sil butonuna tıklıyoruz. Açılan küçük pencerede bize iptal ettiğimizde kaydımızın ve sıralamamızın geri dönüşü olmayacak şekilde kaybolacağını hatırlatan bir pencere açılmaktadır. Burada da sil butonuna tıkladığınızda kaydınız silinde şeklinde yine küçük bir pencere açılacaktır.

Bu işlemi yapmak isteyenler başvurusunu kesin kaydı dönüştürmeden yapmalıdır. Kurs merkezine giderek kesin kayda dönüştürdüğünüz başvurular ile eğitimi başlamış olan eğitimleri iptal etmeniz mümkün değildir. Bu nedenle geç kalmadan yapmalısınız. Daha sonra eğitime katılmamanız halinde özürsüz devamsızlık sayılacak ve size sağlanan bazı imkanlar kısıtlanabilmektedir.