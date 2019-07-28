İsmail Uygur'dan 1. derece torpil: Oğlunu 7 bin lira maaşla müdür yardımcısı olarak işe aldı

CHP'li Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, oğlu Efe Uygur'u belediye şirketi TORBEL'e 7 bin lira maaşla genel müdür yardımcısı olarak atadı. Belediye Başkanı seçildiği 31 Mart 2019'dan bu yana asgari ücretli 425 işçiyi 'tasarruf' gerekçesiyle işten çıkartan CHP'li başkanın 24 yaşındaki oğlunu müdür yardımcısı kadrosuyla işe başlatması şaşkınlık yarattı. SGK kayıtlarına göre Efe Uygur, 28 Haziran 2019 tarihinde belediye şirketi TORBEL'de işe başladı. Henüz 24 yaşında olan Efe Uygur, babasının yönettiği belediyede genel müdür yardımcısı olarak 7 bin lira maaş alacak..

SÖZ VERDİ

Torbalı'da 4 ayda yüzlerce işçiyi kapının önüne koyan İsmail Uygur, seçimden önce yayınladığı reklam filminde "2 bin lira aylıkla çöp toplayan garibanla bizim ne işimiz olur. Yakarsa dünyayı garipler yakar" ifadesini kullandı. CHP lideri Kılıçdaroğlu da Torbalı'da yaptığı mitingde Uygur'a "Hiçbir belediye başkanının görevine son vermeyeceksin Başkan. Bunun da sözünü istiyorum" demişti.

KOMİK AÇIKLAMA: GÜVENEBİLECEĞİM KİMSE YOKTU

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, oğlunun, belediye şirketi olan Torbalı Personel Özel Güvenlik Gıda İnşaat Temizlik Şirketinin (TORBEL) Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilmesine yönelik, "Güvenebileceğim kimse yoktu. Oğlum işletme fakültesi son sınıf öğrencisi. Benim sağlıklı veriye, bilgilere ve raporlara ihtiyacım var. Bunu da şimdilik oğlum yapıyor." ifadelerini kullandı.

(Takvim-DHA)