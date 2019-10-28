İsmail Saymaz paylaşımını silmek zorunda kaldı! Üzerine kitap yazdığı konuyla ilgili tweet'te 3 hata
İsmail Saymaz DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi’nin Suriye’de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirilmesi ile ilgili paylaşımında 3 hatalı bilgiye birden yer verdi. Kullanıcıların Saymaz'ı düzeltmesi üzerine tweet silindi.
İsmail Saymaz DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi’nin Suriye’de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirilmesi ile ilgili paylaşımlarda bulundu. Saymaz'ın paylaşımındaki 3 maddede de hatalı bilgi verdi.
ALAY KONUSU OLDU
Konuyla ilgili 'Türkiye'de IŞİD' adlı bir kitabı olan Saymaz'ın yaptığı hatalarla dolu paylaşım sosyal medyada alay konusu oldu. Bunun üzerine İsmail Saymaz tweet'ini silmek zorunda kaldı. Saymaz daha sonra bilgileri düzelterek yeniden paylaşımda bulundu.
İşte Saymaz'ın 'after/before' paylaşımları:
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Bakan Soylu'dan iki diziye sert çıkış: Bu iki dizi çocuklarımızı zehirliyor
- İstanbul Maltepe sokaklarında çöp tepeleri oluştu
- 'PKK ve HDP birdir, ikisi de terör örgütüdür'
- CHP’li RTÜK üyesinin makam aracı skandalı: Sevgilisi ve köpeği kullanıyor
- Seçim bitti ortaklık bozuldu! CHP-HDP ittifakında işler karıştı