İsmail Rüştü Cirit kimdir? İsmail Rüştü Cirit nereli, kaç yaşında?

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İSMAİL RÜŞTÜ CİRİT KİMDİR?

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, 11 Şubat 2019 tarihinde yeniden başkan olarak belirlendi. Yargıtay'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre;

İsmail Rüştü Cirit, 23 Mart 1955 tarihinde Burhaniye’de doğmuştur. İzmir Namık Kemal Lisesini bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1978 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Şavşat’ta yedek subay olarak yapmıştır.

Burhaniye hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Cirit; sırasıyla Hakkari, Araklı, Ahlat Hâkimliği, Zile Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, İnegöl Hakimliği, Kadıköy Hâkimliği ve Üsküdar Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

19 Temmuz 2004 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nca 10 Mart 2011 tarihinde Yargıtay Onüçüncü Ceza Dairesi Başkanlığı’na seçilmiştir; bu görevini sürdürürken 10 Şubat 2015 tarihinde de Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nca Yargıtay Birinci Başkanlığı’na seçilmiştir.

Evli ve üç çocuk babasıdır.