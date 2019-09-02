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02 Eylül 2019 Pazartesi 11:34:59 | Son Güncelleme: 02 Eylül 2019 Pazartesi 11:36:34

İsmail Rüştü Cirit kimdir? İsmail Rüştü Cirit nereli, kaç yaşında?

İsmail Rüştü Cirit kimdir? İsmail Rüştü Cirit nereli, kaç yaşında? merak ediliyor. Yeni adli yıl açılış töreninde konuşma yapan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ile ilgili arama motorlarında yoğun araştırmalar yapılıyor. Yargıtay Başkanı Cirit hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak isteyen vatandaşlar Cirit'in nereli olduğu ve kaç yaşında olduğu sorularının yanıtını öğrenmek istiyor. Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit hakkında merak edilen detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

İsmail Rüştü Cirit kimdir? İsmail Rüştü Cirit nereli, kaç yaşında? kamuoyunda merak edilen konular arasında yerini aldı. Yargıtay Başkanı olarak görev yapan İsmail Rüştü Cirit, yeni adli yıl açılış töreninde konuşma yapıyor. Yeni adli yıl açılış törenini izleyen vatandaşlar İsmail Rüştü Cirit hakkında araştırma yapıyor. Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit hakkında merak edilen detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

İSMAİL RÜŞTÜ CİRİT KİMDİR?

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, 11 Şubat 2019 tarihinde yeniden başkan olarak belirlendi. Yargıtay'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre;

İsmail Rüştü Cirit, 23 Mart 1955 tarihinde Burhaniye’de doğmuştur. İzmir Namık Kemal Lisesini bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1978 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Şavşat’ta yedek subay olarak yapmıştır. 

Burhaniye hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Cirit; sırasıyla Hakkari, Araklı, Ahlat Hâkimliği, Zile Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, İnegöl Hakimliği, Kadıköy Hâkimliği ve Üsküdar Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

19 Temmuz 2004 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nca 10 Mart 2011 tarihinde Yargıtay Onüçüncü Ceza Dairesi Başkanlığı’na seçilmiştir; bu görevini sürdürürken 10 Şubat 2015 tarihinde de Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nca Yargıtay Birinci Başkanlığı’na seçilmiştir.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

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