  • Bist 100
    104310
  • Dolar
    5,7752
  • Euro
    6,3601
  • Altın
    270,9070
İstanbul
12 / 20
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Galatasaray sezon başı alamadı, Ocak'ta getiriyor Galatasaray sezon başı alamadı, Ocak'ta getiriyor
Psikolog şehit kızından ağlatan terapi Psikolog şehit kızından ağlatan terapi
ABD'yi zora sokacak belge: Diri diri yakıp kafalarına çivi çaktılar ABD'yi zora sokacak belge: Diri diri yakıp kafalarına çivi çaktılar
Milli takım 5 yıl sonra Ali Sami Yen'de Milli takım 5 yıl sonra Ali Sami Yen'de
Fatih'teki cinayetin sırrı çözüldü! Suriye'de başladı, 15 gün boyunca... Fatih'teki cinayetin sırrı çözüldü! Suriye'de başladı, 15 gün boyunca...
Rezalet görüntüler! Atatürk'e secde ettirdiler Rezalet görüntüler! Atatürk'e secde ettirdiler
Fenerbahçe'de Simon Kjaer hareketliliği! Devre arasında... Fenerbahçe'de Simon Kjaer hareketliliği! Devre arasında...
İsmail Küçükkaya, İstanbul'daki su zammına tepki gösterdi İsmail Küçükkaya, İstanbul'daki su zammına tepki gösterdi
Başkan Erdoğan ABD'ye gitti! FETÖ'cü Enes Kanter ortaya çıktı Başkan Erdoğan ABD'ye gitti! FETÖ'cü Enes Kanter ortaya çıktı
A101'e bu hafta neler geliyor? A101 14 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayında A101'e bu hafta neler geliyor? A101 14 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayında
Başkan Erdoğan, Trump'a bu kitabı götürdü Başkan Erdoğan, Trump'a bu kitabı götürdü
Park halindeki otomobile çarpan motosikletliler havada taklalar attı... Mahalleli sokağa döküldü, yaşananlar kameraya yansıdı Park halindeki otomobile çarpan motosikletliler havada taklalar attı... Mahalleli sokağa döküldü, yaşananlar kameraya yansıdı
Fatih Terim Sinan Gümüş'ün dönüşüne sıcak bakıyor Fatih Terim Sinan Gümüş'ün dönüşüne sıcak bakıyor
İstanbul'da hareketli gece! Vatandaşlar bir anda sokağa indi İstanbul'da hareketli gece! Vatandaşlar bir anda sokağa indi
Antalyaspor'da Bülent Korkmaz mucizesi Antalyaspor'da Bülent Korkmaz mucizesi
Ermeni dernekleri ve PKK yandaşları Türkiye karşıtlığında birleşti Ermeni dernekleri ve PKK yandaşları Türkiye karşıtlığında birleşti
Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı
21 kez bıçaklanan eski eş: Bıçak darbesi almayan noktam kalmadı 21 kez bıçaklanan eski eş: Bıçak darbesi almayan noktam kalmadı
9 yıl önce kaybolan kadını, kuzeninin öldürmüş! 9 yıl önce kaybolan kadını, kuzeninin öldürmüş!
YTB'den 'Suriye Gönül Coğrafyası Kültürel Buluşmaları' programı YTB'den 'Suriye Gönül Coğrafyası Kültürel Buluşmaları' programı
İşgalci İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarında ölü sayısı 12'ye yükseldi İşgalci İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarında ölü sayısı 12'ye yükseldi
Kabil'de bomba yüklü araçla saldırı: 7 ölü Kabil'de bomba yüklü araçla saldırı: 7 ölü
Meteoroloji sözleşmeli personel alımı yapılıyor! ÖSYM Meteoroloji personel alımı tercihleri nasıl yapılır? Meteoroloji sözleşmeli personel alımı yapılıyor! ÖSYM Meteoroloji personel alımı tercihleri nasıl yapılır?
Bolivya'da şiddet hız kesmiyor Bolivya'da şiddet hız kesmiyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

13 Kasım 2019 Çarşamba 10:37:31 | Son Güncelleme: 13 Kasım 2019 Çarşamba 10:40:38

İsmail Küçükkaya, İstanbul'daki su zammına tepki gösterdi

İsmail Küçükkaya, Ekrem İmamoğlu'nun zam yaparak kolaycılığa kaçmaması gerektiğini söyledi.

Düşük fatura ödeme dönemi kısa sürdü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), suya yüzde 20'lik zam yapma kararı aldı.

İNDİRİM MANTIKSIZDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, zam nedeniyle gelen eleştirilere "Çok kullananlara 100 üzerinden 40 daha fazla indirim sağlamışız. Bu mantıksız bir sisteme oturmuş." ifadeleriyle cevap verdi.

BİZE SÖZ VERMİŞTİNİZ

1 Aralık'tan itibaren geçerli olacak zamlara, İsmail Küçükkaya'dan tepki geldi.

FOX TV'de Çalar Saat programıyla izleyicileriyle buluşan Küçükkaya, zam yapmanın kolaycılık olduğunu, bunu merkezi hükümetin yeterince yaptığını ancak Ekrem İmamoğlu'nun yapmaması gerektiğini söyledi.

Küçükkaya, "Bize söz vermiştiniz, indirim yapacağız diye. Daha 1 yıl olmadan o indirim ardından yüzde 20 zam yapıyorsunuz. 

ZAM YAPMAK İŞİN KOLAYCILIĞIDIR

Ama siz büyük iddialarla geldiniz. Zam yapmak işin kolaycılığıdır.

ZAM YAPMADAN MALİYETLERİ KARŞILAYIN

İstanbul'u yönetmeye talipseniz, zam yapmadan da o maliyet artışlarını karşılamanın bir yolunu bulmalısınız. Yeni finansman modeller geliştirebilirsiniz."

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ