04 Aralık 2019 Çarşamba 10:40:22 | Son Güncelleme: 04 Aralık 2019 Çarşamba 10:45:24
İsmail Demir: Kahraman Güvenlik Güçlerimize 54. T129 ATAK helikopterini teslim ettik
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, güvenlik güçlerimize 54. T129 ATAK helikopterinin teslim edildiğini duyurdu
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