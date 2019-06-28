İŞKUR üniversite öğrencileri son başvuru ne zaman?
İŞKUR yaz dönemi öğrenci başvurusu nasıl yapılır? Sosyal Çalışma Programı başvuruları ne zaman? soruları gündemin en trend başlıkları arasında yer alıyor.
İŞKUR üniversite öğrencilerine iş başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR üniversite öğrencileri son başvuru ne zaman? sorularının yanıtları tüm üniversite öğrencileri tarafından araştırılıyor.
İŞKUR YAZ DÖNEMİ ÖĞRENCİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İŞKUR yaz dönemi öğrenci başvurusu İŞKUR’un internet sitesi üzerinden kabul edilecek. Sosyal Çalışma Programları için başvurular, 28 Haziran’da sona erecek.Sosyal Çalışma Programları'na dahil olmak isteyen öğrencilerin ellerini çabuk tutmaları gerekiyor.
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