İŞKUR TYP'ye başvuran kimseler heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? İŞKUR TYP kura sonuçları sorgulama sayfası, arama motorlarında güncel olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. İŞKUR TYP'ye başvuranlar sonuçları nereden sorgulayacağını merak ediyor. İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP ilan sonuçlarına bulundukları şehirlerin il milli eğitim müdürlüğü internet adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

İŞKUR KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP ilan sonuçlarına bulundukları şehirlerin il milli eğitim müdürlüğü internet adresi üzerinden ulaşabilirler.

Kura tarihleri kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Aşağıda bulunan link üzerinden başvuru yaptığınız ilana tıklayarak ilanı seçmeniz gerekiyor. Daha sonra ilan içerisinde seçim aşaması kısmında kura ile ilgili detaylara yer veriliyor. Kura sonucu 7 Kasım ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasında istihdam sağlanacak.

ADAYLAR NASIL BELİRLENECEK?

Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.

- Noter kurası yöntemi,

- Liste yöntemi,

- Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

Doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

İŞKUR TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

- Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),

KATILIMCILARA HANGİ ÖDEMELER YAPILMAKTADIR?

Asgari ücret (2.020,90 TL)

Vergi ve sosyal güvenlik prim giderleri (1.113,14 TL)

TYP HANGİ ALANLARDA UYGULANMAKTADIR?

Çevre temizliği

Kamusal altyapının yenilenmesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması

Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması

Ağaçlandırma

Park düzenlemeleri

Vadi ve dere ıslahı

Erozyon engelleme çalışmaları