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07 Eylül 2019 Cumartesi 13:58:52 | Son Güncelleme: 07 Eylül 2019 Cumartesi 14:00:44

İŞKUR TYP başvuruları ne zaman 2016? İŞKUR TYP başvuruları nasıl yapılır?

İŞKUR TYP programları, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. İŞKUR tarafından hayata geçirilen Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında istihdam edilmek üzere ihtiyaç oldukça personel alımları yapılıyor. Haftalık çalışma süresi kırk beş saat olan TYP’de çalışmak isteyenler başvuruların nasıl yapıldığını merak ediyor. İŞKUR TYP başvuruları ne zaman 2016? İŞKUR TYP başvuruları nasıl yapılır? sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. İŞKUR TYP başvuru şartları ve merak edilen diğer detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

İŞKUR TYP başvuruları ne zaman 2016? İŞKUR TYP başvuruları nasıl yapılır? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. TYP, doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır. Toplum Yararına Programlar İŞKUR TYP'den yararlanmak isteyenler başvuru süreçleri hakkında merak ettikleri soruların yanıtı öğrenmek istiyor. İŞKUR TYP başvuruları ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.

İŞKUR TYP BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İŞKUR TYP başvuruları istenilen zamanda https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx adresinden yapılan aramalar sonucu gerçekleşebiliyor.

MEMUR ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
 

TYP İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
 

GENEL İŞKUR İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
 

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

Doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

 İŞKUR TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

- Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),

KATILIMCILARA HANGİ ÖDEMELER YAPILMAKTADIR?

Asgari ücret (2.020,90 TL)

Vergi ve sosyal güvenlik prim giderleri (1.113,14 TL)


TYP HANGİ ALANLARDA UYGULANIYOR?

Çevre temizliği

Kamusal altyapının yenilenmesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması

Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması

Ağaçlandırma

Park düzenlemeleri

Vadi ve dere ıslahı

Erozyon engelleme çalışmaları

TYP UYGULAMA SÜRESİ KAÇ AYDIR?

TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 9 aydır. 27.09.2017’de, 01.01.2018’den itibaren başlangıçta sözleşmede belirlenen TYP süresinin sonradan uzatılamayacağına dair hüküm getirilmiştir.

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