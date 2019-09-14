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14 Eylül 2019 Cumartesi 11:39:52 | Son Güncelleme: 14 Eylül 2019 Cumartesi 11:41:29

İŞKUR TYP başvuru ekranı: İŞKUR TYP başvuruları ne zaman, nereden yapılır?

İŞKUR TYP vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. İŞKUR TYP; Toplum Yararına Programlar oluyor. İstihdam edilmek üzere ihtiyaç oldukça personel alımları yapılan İŞKUR TYP ile ilgili aramalar her geçen gün artıyor. "İŞKUR TYP başvuruları ne zaman yapılır? İŞKUR TYP başvurusu nereden yapılır?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İŞKUR TYP başvurularının nasıl yapıldığı ve aranan koşullar gibi merak edilen diğer detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

İŞKUR TYP başvuruları ne zaman yapılır? İŞKUR TYP başvurusu nereden yapılır? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Vatanşlar tarafından yoğun ilgi gören, İŞKUR TYP; Toplum Yararına Programlar oluyor. Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında istihdam edilmek üzere ihtiyaç oldukça personel alımları yapılıyor. TYP’de çalışmak isteyenler başvuruların ne zaman, nereden ve nasıl yapıldığını öğrenmek istiyor. İŞKUR TYP başvuruları ve aranan koşullar gibi merak edilen diğer detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor. 

İŞKUR TYP BAŞVURULARI NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

İŞKUR TYP başvuruları istenilen zamanda https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx adresinden yapılan aramalar sonucu gerçekleşebiliyor.

MEMUR ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
 

TYP İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
 

GENEL İŞKUR İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.


 

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

Doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

TYP UYGULAMA SÜRESİ KAÇ AYDIR?

TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 9 aydır. 27.09.2017’de, 01.01.2018’den itibaren başlangıçta sözleşmede belirlenen TYP süresinin sonradan uzatılamayacağına dair hüküm getirilmiştir.

 İŞKUR TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

- Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),

KATILIMCILARA HANGİ ÖDEMELER YAPILMAKTADIR?

Asgari ücret (2.020,90 TL)

Vergi ve sosyal güvenlik prim giderleri (1.113,14 TL)

TYP HANGİ ALANLARDA UYGULANIYOR?

Çevre temizliği

Kamusal altyapının yenilenmesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması

Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması

Ağaçlandırma

Park düzenlemeleri

Vadi ve dere ıslahı

Erozyon engelleme çalışmaları

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