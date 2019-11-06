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06 Kasım 2019 Çarşamba 09:40:53 | Son Güncelleme: 06 Kasım 2019 Çarşamba 09:43:15

İşçilerden CHP'ye tepki: PKK’lıları işe almak için mi bizi attınız?

CHP'nin İsviçre'deki Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde PKK'lıların teröristbaşı Abdullah Öcalan posterleriyle salonu basması ve "Canan Kaftancıoğlu sözünü tut" pankartı açmasına belediyelerden atılan işçiler tepki gösterdi:

CHP'nin İsviçre'deki Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde PKK'lıların teröristbaşı Abdullah Öcalan posterleriyle salonu basması ve "Canan Kaftancıoğlu sözünü tut, Mahir Kılıç'ı işine iade et" diye pankart açmasının yankıları sürüyor.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy uğruna terör örgütünün siyasi uzantısı HDP ile yaptığı kirli iş birliği, CHP'yi PKK'nın oyuncağı haline getirdi. İsviçre'de CHP etkinliğinde sahne alan PKK, seçim öncesi verilen sözlerin tutulmasını istedi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da katıldığı İsviçre'deki etkinlikte ortaya çıkan skandala CHP'li İstanbul ve Antalya Büyükşehir belediyelerinde işten atılan çalışanlar ateş püskürdü.

Hizmet-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil: Yaşanan tablo gerçekten çok acı. Halkımız, Türk bayrağının önünde terör paçavralarının açılması için CHP'ye oy vermedi. Atatürk'ün partisinin kirli ittifakı bir kez daha ortaya çıktı.

Ahmet Ünlü: Seçimde kapı kapı dolaşıp, adaletten hukuktan bahsedenler en büyük haksızlığı yaptı. Seçimden önce surda gedik açmak için uğraşanlar devlet ve millet düşmanlarıyla kol kola girmiş. Seçimlerde ittifak kurulmamış "Biz vefakar işçileri atıp sizin teröristlerinize alan açacağız ve onları işe alacağız" denilmiş.

Ahmet Belge: Ne yanlışımız vardı da bizde bulamadıklarını PKK sempatizanlarında buldular. Askerine polisine kurşun sıkanlar, devleti yıkmak bölmek isteyenler bizden daha mı iyi çalışacak?

Lokman Çal: Bizleri işimizden edip teröristlere yer açmaya çalışmaları milletin iradesine ve vicdanına uymaz. Millet verdiği yetkinin nasıl ve ne amaçla kullanıldığını görünce onu geri alır.

Kasım Erdoğan: CHP bugünlerin acısını gelecekte çok çeker. Beni atacak, devletine bayrağına küfreden, askerine kurşun sıkan, bebek katilini kendilerine önder olarak kabul edenleri işe alacak.

'BEKA SORUNU'

Önder Ataç: Belediyeleri PKK'ya peşkeş çeken, devlete kim bilir neler yapar. İşsiz kalabilirim ancak bu alenen bir beka sorunudur.

Yüksel Peçe: Yurtdışında hem Türk vatandaşlarına saldıran, hem de devletimiz hakkında kara propaganda yapan terör örgütü sempatizanları CHP'nin örtüsünün altına saklandı. Vatansever işçileri işinden edeceksin, ailesini kendisini mağdur edeceksin teröriste yer açacaksın.

Abdurrahman Atılmaz: Muhittin Böcek, HDP'lileri işe almak için mi beni işten çıkarttı? Bu fotoğraftaki Türk bayrağı önünde terör örgütü paçavralarını açanları işe almak için mi beni ve arkadaşlarımızı işten attı?

Ali Kala: HDP'lilere söz verdikleri için bizleri işten çıkarttılar. Bizim yerimize onları alacaklar. HDP'lilere genel müdürlük sözü verdiler ama kayyum atanır diye korkuyorlar. Allah bunların eline düşürmesin.

Metin Bayrak: CHP seçimi HDP ile ittifak yaparak kazandığı için ahde vefa olarak onları işe alacak.

(Sabah)

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