İşçilerden CHP’li Maltepe Belediyesi’ne isyan!

CHP'li Maltepe Belediyesi'ne bağlı olarak çalışan 800'e yakın taşeron işçi sekiz ay önce imzalanan çift taraflı toplu iş sözleşmesinde yer alan şartların uygulanmadığı gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde 24 saatlik iş bırakma eylemi düzenledi.



CHP'li belediye başkanı Ali Kılıç'ın 31 Mart yerel seçimlerinden önce işçilere imzalanan sözleşme şartlarına uyacağı yönünde söz verdiği ancak 8 aydır sözünde durmadığı anlaşıldı.

VERDİĞİ SÖZÜ TUTMADI

31 Mart seçimleri öncesi CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, seçim kampanyası olarak katıldığı dernek ziyaretlerinde vatandaşlara "Açık söylüyorum ilk okulu bitirmemiş bir süpürgeci bile Maltepe Belediyesi'nde 3 bin 500 TL maaş alıyor" sözlerini söyleyerek oy toplamaya çalıştı.

Yeniden belediye başkanlığına seçilen CHP'li Kılıç, verdiği sözleri tutmadı. Kılıç'ın sene başında yapılan toplu iş sözleşmesinde yer alan maddelere uymadığını söyleyen Maltepe Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Ufuk Yıldız, "Seçim öncesinde yapılan toplu iş sözleşmesinin maddeleri yerine getirilmedi" dedi.

GÖRÜŞMELER SONUÇSUZ

AK Parti Meclis Üyesi Yıldız, "24 saatlik iş bırakma eyleminin ardından CHP'li Ali Kılıç yönetimi ile tekrar görüşme gerçekleştirildi. Ancak bu görüşmeden de olumlu bir sonuç alınmadığını öğrendik.

CHP'li Ali Kılıç'ın olumlu bir adım atmaması halinde Maltepe Belediyesi Fen İşleri, Park ve Bahçe, Destek Hizmetler Müdürlüğü'nde çalışan 800'e yakın taşeron işçi yeni bir iş bırakma eylemi düzenleyecek. İlk iş bırakma eylemi 48 saat olarak yapılacağını öğrendik. Eğer yeniden bir adım atılmazsa bu sefer 72 saatlik başka bir iş bırakma eylemi düzenleyecekler" ifadesini kullandı.

200 TL ZAM VERECEKTİ

İmzalanan toplu iş sözleşmesinde işçilere ortalama 200 TL zam yapılacağının belirtildiğini söyleyen Yıldız, "İşçilerin tek isteği kendilerine vaat edilen ve sözleşmede yer alan ortalama 200 TL zam ve çalışma saatlerinin düzenlenmesi. Bunu bile vermekte zorlanıyorlar.

Yeni Şafak'ın haberine göre; Çünkü Maltepe Belediyesi'nin güncel borcu 500 milyon TL'ye dayandı. Kasa boşaldığı için işçilere söz verilen zam miktarı da yaklaşık 8 aydır ödenmiyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan 24 saatlik iş bırakma eyleminde temizlik işçileri çöpleri toplamamıştı. Vatandaşların çöp konteynerlerine bıraktığı çöpler yollara kadar taşmıştı. Yeni iş bırakma eyleminde daha kötü sonuçlar ortaya çıkacaktır" şeklinde konuştu.

(Yenişafak)