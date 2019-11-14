İş insanlarıyla yuvarlak masa toplantısı

Başkan Erdoğan'ın konakladığı otelde düzenlenen toplantı, basına kapalı olarak gerçekleşti.

ÜNLÜ ŞİRKET TEMSİLCİLERİ KATILDI

Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı. Toplantıda, aralarında Pepsico, Google, UPS, Hilton, The Coca Cola Company, GE, Citi, Uber, THY, Limak, TAV, Borusan, Kale Group gibi şirketlerin temsilcileri ile Türkiye Varlık Fonu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Nasdaq ve Amerika Ticaret Odası gibi kuruluşların temsilcileri de hazır bulundu.