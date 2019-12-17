İş insanı Rahmi Koç İstanbul'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
İş insanı Rahmi Koç İstanbul'da rahatsızlanarak Nişantaşı'nda bulunan Amerikan Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Rahmi Koç'ta sol kalça kırığı teşhisiyle hastaneye geldi. Bugün yapılan ameliyatla birlikte 2 yıl önce konulan protez değiştirildi. Koç hastanede yatmaya devam ediyor. İşte Rahmi Koç'un sağlık durumuyla ilgili son dakika gelişmesi
İş insanıRahmi Koç İstanbul'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Amerikan Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Rahmi Koç'ta sol kalça kırığı teşhisiyle hastaneye geldi. Bugün yapılan ameliyatla birlikte 2 yıl önce konulan protez değiştirildi. Koç hastanede yatmaya devam ediyor.
Hastaneden yapılan açıklama şöyle:
Koç Holding Şeref Başkanı Sayın Rahmi M. Koç 14 Aralık 2019 tarihinde düşme neticesinde sol kalça kırığı tanısı ile Amerikan Hastanesi’ne yatırılmıştır.
Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra 17 Aralık 2019 tarihinde, 2 yıl önce ameliyat ile konulan protez değiştirilerek başarılı revizyon ameliyatı gerçekleştirilmiştir.
Kendisinin sağlık durumu iyi olup, hastanemizde yatışı devam etmektedir.
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