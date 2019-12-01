01 Aralık 2019 Pazar 11:45:39 | Son Güncelleme: 01 Aralık 2019 Pazar 11:52:03
İrlanda uyruklu terörist sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı, İrlanda uyruklu 1 Yabancı Terörist Savaşçının (YTS) sınır dışı edildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edildiği belirtildi.
Bu kapsamda bugün, İrlanda uyruklu bir YTS'nin ülkesine sınır dışı edildiği ifade edildi.
11 Fransız vatandaşı sınır dışı edilecek
Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, 11 Fransız vatandaşının da aralık ayının hemen başında Fransa'ya gönderileceğini açıklamıştı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
66 yıl önce Amerika'dan getirdiği pikan cevizini Türkiye'de üretti, şimdi kilosunu 40 liradan satıyor
- Bakan Soylu'dan son dakika açıklaması: Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz
- Türkiye’nin Libya ile imzaladığı anlaşma, Doğu Akdeniz’de 10 yılda kurulan ittifakı şoke etti
- İsveçli bakandan teröristlere skandal destek açıklaması: Sırtınızı artık bana dayayın!
- Konu kapanmadı! CHP’deki çete aranıyor
- İlber Ortaylı'dan Ekrem İmamoğlu'na 'Kanal İstanbul' dersi: İstanbul Boğazı'ndan bu kadar şilep geçemez