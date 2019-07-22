Irkçı Rumlardan provokasyon

KÜÇÜK ÇAPLI YANGIN

Irkçı Rum gruplar, Yunanistan bayraklarıyla bir araya gelerek Ledra Palas Sınır Kapısı ve çevresinde bulunan özellikle Türk askerlerinin nöbet noktalarına molotof ve meşalelerle saldırılarda bulundu. Saldırı sonrası atılan maddelerin sebep olduğu küçük çaplı yangın kısa sürede söndürüldü.

TSK TEYAKKUZA GEÇTİ

Rum polisi herhangi bir güvenlik önlemi almazken, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı sınır birlikleri teyakkuza geçirilerek olası başka bir saldırıya karşı tedbir alındı. Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde ise gerekli uyarılar yapılarak, olası başka eylemlerin yapılmaması konusunda Rum tarafının uyarılması istendi.