Irkçı Rumlardan provokasyon
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Kıbrıs Barış Harekatı’nın 45. yıldönümünü kutlarken, kendilerine Otonom Enosisçi Üniversite Öğrencileri Cephesi diyen 200 kişilik bir grup, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından ara bölgeyi ihlal etti.
KÜÇÜK ÇAPLI YANGIN
Irkçı Rum gruplar, Yunanistan bayraklarıyla bir araya gelerek Ledra Palas Sınır Kapısı ve çevresinde bulunan özellikle Türk askerlerinin nöbet noktalarına molotof ve meşalelerle saldırılarda bulundu. Saldırı sonrası atılan maddelerin sebep olduğu küçük çaplı yangın kısa sürede söndürüldü.
TSK TEYAKKUZA GEÇTİ
Rum polisi herhangi bir güvenlik önlemi almazken, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı sınır birlikleri teyakkuza geçirilerek olası başka bir saldırıya karşı tedbir alındı. Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde ise gerekli uyarılar yapılarak, olası başka eylemlerin yapılmaması konusunda Rum tarafının uyarılması istendi.
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