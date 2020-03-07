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07 Mart 2020 Cumartesi 11:07:44 | Son Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 11:56:00

İranlı saadet zinciri çetesinin soruşturmasında ikinci dalga geldi

Kurdukları saadet zinciri sistemiyle çoğunluğu İranlı yüzlerce kişiyi toplam 500 milyon dolar dolandıran çetenin para trafiğini yönettiği belirlenen 3 kişi yakalandı. Operasyonda 8 milyon TL ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, İstanbul'da özellikle sosyal medya platformlarını kullanarak ikili ilişkiler kurup güven kazanan ve mağdurları “Kozmik Enerji” isimli hayali bir şirkette kar payı verme vaadiyle dolandıran çeteye yönelik Sarıyer, Bakırköy, Başakşehir, Küçükçekmece ve Beykoz ilçelerinde dün operasyon düzenlemiş, operasyonla 2'si kadın toplam 8 kişi yakalanmıştı.

Operasyon yapıldı, 8 milyon TL ele geçirildi

Konu ilgili çalışmalarını sürdüren Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, geçtiğimiz gün, çetenin para trafiğinin yönetildiği belirlenen Fatih Çemberlitaş’ta bulunan bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda iş yeri sahibi A.U. ile birlikte, T.E. ve İran uyruklu A.V. kıskıvrak yakalandı. İş yerinde yapılan aramada, 2 milyon 116 bin 755 TL, 813 bin 5 Amerika Doları, 87 bin 40 Avro, 11 bin 910 Kanada Doları ve bin 355 İngiliz Sterlin’i ele geçirildi. Maliye Bakanlığı ekiplerinin de eşlik ettiği operasyonda, iş yerinin vergi levhasında bijuteri dükkanı olarak görülmesine karşın burada çeşitli döviz işlemlerinin yapılıyor olması üzerine iş yeri sahibine ayrıca 1 milyon TL ceza kesildi. Gözaltına alınan şüpheliler Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.U., T.E. ve İran uyruklu A.V. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA

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