21 Şubat 2020 Cuma 15:54:04 | Son Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 16:05:11
İran'la Covid-19'la ilgili tedbirlerin acilen hayata geçirilmesi kararlaştırıldı
Sağlık Bakanı Koca'nın İran Sağlık Bakanı Nemeki ile telefon görüşmesinde Covid-19'la ilgili tedbirlerin acilen hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.
Ayrıntılar geliyor...
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