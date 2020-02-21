  • Bist 100
    117002
  • Dolar
    6,1215
  • Euro
    6,6178
  • Altın
    323,7840
İstanbul
3 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Emniyette mesai sistemi değişti! Polislerimiz daha çok istirahat edecek, motivasyonu yüksek olacak Emniyette mesai sistemi değişti! Polislerimiz daha çok istirahat edecek, motivasyonu yüksek olacak
Bakan Koca'dan flaş İran ve Koronavirüs açıklaması: Sınırımıza yakın bölgede hastalık görülmedi Bakan Koca'dan flaş İran ve Koronavirüs açıklaması: Sınırımıza yakın bölgede hastalık görülmedi
İran'la Covid-19'la ilgili tedbirlerin acilen hayata geçirilmesi kararlaştırıldı İran'la Covid-19'la ilgili tedbirlerin acilen hayata geçirilmesi kararlaştırıldı
Ceren Damar davasında karar Ceren Damar davasında karar
TMSF'den unutkan vatandaşa 240 milyon liralık çağrı TMSF'den unutkan vatandaşa 240 milyon liralık çağrı
Gaziantepli şehit gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı Gaziantepli şehit gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
Rus basını: Ankara, Rusya'ya hava sahasını kapattı Rus basını: Ankara, Rusya'ya hava sahasını kapattı
TMSF şirketlerinin aktif büyüklüğü 60,1 milyar liraya ulaştı TMSF şirketlerinin aktif büyüklüğü 60,1 milyar liraya ulaştı
ÇAYKUR mevsimlik işçi alacak ÇAYKUR mevsimlik işçi alacak
Başkan Erdoğan: Bir savaş var diyebilirim Başkan Erdoğan: Bir savaş var diyebilirim
Bakan Akar ve kuvvet komutanları Suriye sınırındaydı Bakan Akar ve kuvvet komutanları Suriye sınırındaydı
Koronavirüs İsrail'de Koronavirüs İsrail'de
Dini inanç ve duyguları istismar sanığından 'Dolandırıcı değilim, yaşam koçuyum' savunması Dini inanç ve duyguları istismar sanığından 'Dolandırıcı değilim, yaşam koçuyum' savunması
Acun'un 30 yaşındaki kızı Banu 4,5 aylık hamile! Ilıcalı dede oluyor Acun'un 30 yaşındaki kızı Banu 4,5 aylık hamile! Ilıcalı dede oluyor
Binali Yıldırım: Darbeyi aklından geçirenler ayağını denk alsın Binali Yıldırım: Darbeyi aklından geçirenler ayağını denk alsın
Kadir Şeker davasında yeni gelişme! Bıçak 10 santim girmiş! Kadir Şeker davasında yeni gelişme! Bıçak 10 santim girmiş!
Bakan Selçuk’tan Atakan Kayalar için sağduyu çağrısı Bakan Selçuk’tan Atakan Kayalar için sağduyu çağrısı
Türklerin katledilmesi hakkında konuşan Almanya İçişleri Bakanı Seehofer: Hanau'daki eylem ırkçı terör saldırısıdır Türklerin katledilmesi hakkında konuşan Almanya İçişleri Bakanı Seehofer: Hanau'daki eylem ırkçı terör saldırısıdır
FETÖ'cü Kavurmacı ailesi hakkında istenen cezalar belli oldu FETÖ'cü Kavurmacı ailesi hakkında istenen cezalar belli oldu
Başkan Erdoğan'dan önemli görüşmeler Başkan Erdoğan'dan önemli görüşmeler
Komşuda korkutan gelişme! İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 5'e yükseldi Komşuda korkutan gelişme! İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Türkiye'nin ayranı 12 ülkenin sofrasını tatlandırıyor Türkiye'nin ayranı 12 ülkenin sofrasını tatlandırıyor
'Filozof' Atakan Kayalar'dan Aleyna Tilki'ye olay yanıt! 'Filozof' Atakan Kayalar'dan Aleyna Tilki'ye olay yanıt!
Cezaevi firarisi akaryakıt alamayınca tüfekli saldırıya kalkıştı Cezaevi firarisi akaryakıt alamayınca tüfekli saldırıya kalkıştı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

21 Şubat 2020 Cuma 15:54:04 | Son Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 16:05:11

İran'la Covid-19'la ilgili tedbirlerin acilen hayata geçirilmesi kararlaştırıldı

Sağlık Bakanı Koca'nın İran Sağlık Bakanı Nemeki ile telefon görüşmesinde Covid-19'la ilgili tedbirlerin acilen hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.

Ayrıntılar geliyor...

EN ÇOK OKUNAN HABERLER