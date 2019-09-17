İran'la bölgesel savunma görüşmesi

Ankara'daki Üçlü Suriye Zirvesi’nden önce, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Amir Hatami’yle görüştü. Akar, resmi ziyarette bulunan Hatami’yi Milli Savunma Bakanlığı’nda düzenlenen askeri törenle karşıladı.

BAŞ BAŞA GÖRÜŞTÜLER

İki ülke ulusal marşlarının askeri bando tarafından çalındığı törende, konuk bakan, tören kıtasını “Merhaba asker” diyerek selamladı. Törenin ardından baş başa görüşmeye geçen Akar ve Hatami’nin, bölgesel güvenlik ve savunma konularında görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.