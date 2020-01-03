İran'ın Ankara Büyükelçisi: Trump ve Pompeo çok erken sevindiler ama bu sevinçleri çok uzun sürmeyecek

İşte İran'ın Ankara Büyükelçisi Farazmand’ın sözlerinden satır başları;

Trump döneminin en kötü kararlarının başında geliyor bu yaptıkları.Trump ve Pompeo çok erken sevindiler ama bu sevinçleri çok uzun sürmeyecek. Aptalca bir karar ve aptalca bir hareket bu yapılan.

"BU OPERASYON CİNAYET VE TERÖR"

Savaşı başlatan taraf biz olmayacağız hep bunu söyledik ama bunu söylesek de ABD’nin bu hatasının bir sonucu olacaktır.

Bunu da sorumluluğu tamamen ABD’ye aittir. Onlar bu bedeli ödeyecekler.

"BU YAPTIKLARINDAN ABD'NİN KORKMASI LAZIM"

Süleymani bölgenin önemli bir şahsiyetiydi. Irak’ın da misafiriydi. Irak makamlarının davetiyle gelmişti. Bu yaptıklarından ABD’nin korkması lazım.

"RESMİ BİR ŞAHSİYETİ TERÖRİZE ETTİLER"

Her zaman diplomasi kapsının açık olmasına inanan taraf bizdik. Ama bu kapıyı kapatan biz değiliz ABD.

Siyasetteki başarısızlıklarını örtmek için askeri ve resmi bir şahsiyeti terörize ettiler.