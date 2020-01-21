İran'ın ABD askeri üslerini vurduğu füzelerde Rus uzay teknolojisini kullandığı iddia edildi

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Mossad'a yakınlığıyla bilinen Debka File'ın Rus askeri kaynaklara dayandırdığı bilgiye göre, İran, Irak'taki Amerikan askeri hava üssüne saldırmak için Rus uzay teknolojisini kullandı.

Rus askeri kaynakları, İran'ın 8 Ocak'ta ABD'nin Irak'ta bulunan iki hava üssüne yaptığı füze saldırısında yüksek hassasiyetli isabet sağlamasının nedeninin Rusya olduğunu söyledi. Rus kaynakları, İranlılara küresel seyir sağladıklarını iddia etti.

Glonass, ABD'nin GPS (uzay tabanlı uydu navigasyon) sisteminin Rus alternatifidir. Rus kaynaklarına göre bu sistemin kullanılması, İran füzelerinin özellikle Batı Irak'taki Ayn el-Esed üssünde 10 metre hassasiyetle hedeflere ulaşmasını sağladı. Rus kaynaklara göre, İran'dan 19 füze ateşlendi, bunların 17'si hedefi vurdu.

Uzmanlar, Rusya Savunma Bakanlığındaki bazı kaynaklara atıfta bulunan İsrailli gazetecilerin argümanlarının güvenilirliğinden şüphe duyduklarını, ancak İran'ın gerçekten de balistik füzelerini yönlendirmek için GLONASS sistemini kullanabileceğini itiraf ettiler.

İsrailli savunma uzmanları, bu saldırıların ister Rusya destekli isterse de sadece İran tarafından yapılmış olsa da İran'ın kısa ve orta menzilli füzelerinin Orta Doğu'da 700 kilometrelik bir yarıçap içindeki etkili füze sistemleri tarafından korunmayan herhangi bir noktaya ulaşabileceğinin önemine vurgu yaptılar.