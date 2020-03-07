07 Mart 2020 Cumartesi 14:10:46 | Son Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 14:13:31
İran'da koronavirüs faciası! Ölü sayısı arttı
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı 21 kişi artarak 145 oldu.
AA
Ayrıntılar geliyor...
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