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22 Ekim 2019 Salı 17:02:03 | Son Güncelleme: 22 Ekim 2019 Salı 17:28:10

İran terör örgütü PKK/PYD ile bağını kesmedi mi? İran sınırından 3 günde 3 gün saldırı!

İran topraklarından sızma girişimlerinde bulunan teröristler son bir haftada Van, Iğdır ve Ağrı'da 3 kalleş saldırı düzenledi. İran’ın Barış Pınarı Harekatı’na karşı olduğunu belirten Batı Asya Uzmanı Barış Adıbelli, Terör örgütü PKK ile mücadele İran’ın tavrı her zaman sorguladığımız bir konu. İran’da PKK ile mücadele mi ediyor yoksa destek mi veriyor İran’da PKK’lı teröristlerin tedavi edildiği konusu istihbaratlar raporlarında yer aldı. İran terör örgütüyle bağını hiç kesmemiştir. İran örgütün bölgedeki uzantısıyla mücadele ediyor gibi gözükse de çok etkin bir mücadele içerisinde değil. dedi.

Batı Asya Uzmanı Barış Adıbelli, İran’ın terör örgütüyle bağını kesmediğini vurguladı. Adıbelli, “İran terör örgütü PKK’ya verdiği desteği aklı sıra oynamakta olduğu satrançta elini güçlendirmek için yapıyor. Fakat İran ateşle onuyor, tehlikeli sularda geziyor.” ifadelerini kullandı. Adıbelli, İran sınırında saldırı düzenlemenin iki ülkenin arasını açmak isteyen terör örgütü PKK’nın stratejisi olabileceğine de dikkat çekti.

İşte Adıbelli’nin yorumları:

“İRAN TERÖR ÖRGÜTÜYLE BAĞINI KESMEDİ”

İran’ın Barış Pınarı Harekatı’na karşı olduğunu belirten Barış Adıbelli, “Terör örgütü PKK ile mücadele İran’ın tavrı her zaman sorguladığımız bir konu. İran’da PKK ile mücadele mi ediyor yoksa destek mi veriyor… İran’da PKK’lı teröristlerin tedavi edildiği konusu istihbaratlar raporlarında yer aldı. İran terör örgütüyle bağını hiç kesmemiştir. İran örgütün bölgedeki uzantısıyla mücadele ediyor gibi gözükse de çok etkin bir mücadele içerisinde değil.” dedi.

ARKASINDA İRAN VAR GİBİ GÖSTERMEYE DE ÇALIŞABİLİRLER

Terör örgütü PKK ile ABD’nin ilişkisi olduğunu söyleyen Adıbelli, “Barış Pınarı Harekatı’nda terör örgütü PKK ile ABD arasındaki ilişkini çok net şekilde gördük. ABD terör örgütüne hem siyasi hem de silah yardımında. İran sınırından gelen PKK saldırılarının ABD tarafından organize edilip edilmediğine de dikkat çekmek istiyorum.

İran sınırından Türkiye’ye saldırıda bulunarak bunların arkasında İran varmış gibi göstermeye de çalışabilirler. Astana sürecinden beri gelen bir yapı var, bu yapıyı bozmak adına atılmış bir adım olabilir.” şeklinde konuştu.

“SALDIRILAR TERÖR ÖRGÜTÜ PKK’NİN STRATEJİSİ OLABİLİR”

İran üzerinden Türkiye’ye saldırı yapmanın terör örgütü PKK’nin stratejisi olabileceğine de dikkat çeken Barış Adıbelli, “Bölgede inanılmaz bir oyun oynanıyor, burada her şey mümkün. Batı medyasında Rusya ile Türkiye’nin arasını bozmak için inanılmaz iddia ve yorumlar var. Türkiye ve Rusya görüşmesinden sonra İran’ın atacağı adımları göreceğiz. Terör örgütü PKK, İran ve Türkiye arasındaki görüş ayrılıklarını daha fazla açmayı hesap edebilir.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

(aksam.com.tr)

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