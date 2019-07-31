31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:02:31 | Son Güncelleme: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:04:05
İran sınırında çuvallar içerisinde 75 kilo eroin ele geçirildi
Van'ın İran sınırındaki Başkale ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, araziye atılmış çuvallar içerisinde 75 kilo eroin ele geçirildi.
Başkale ilçesine bağlı Yukarı Dikmen Mahallesi'nde, bazı kişilerin İran'dan yurda uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla Şubesi'nden (KOM) gelen özel ekip, İl Jandarma Komutanlığı KOM ekipleri ile birlikte operasyon düzenledi.
Operasyonda, araziye atılmış çuvallar içinde 75 kilo eroin ele geçirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(DHA)
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