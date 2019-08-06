İran sınırında 7090 paket kaçak sigara ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yücelen Mahallesi'ne yasa dışı yollarla gümrük kaçağı sigara getireceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilere ait adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 7 bin 90 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)