06 Ağustos 2019 Salı 09:53:58 | Son Güncelleme: 06 Ağustos 2019 Salı 09:55:34
İran sınırında 7090 paket kaçak sigara ele geçirildi
Van'ın İran sınırındaki ilçesi Çaldıran'da, 7 bin 90 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yücelen Mahallesi'ne yasa dışı yollarla gümrük kaçağı sigara getireceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilere ait adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 7 bin 90 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(DHA)
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