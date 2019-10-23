23 Ekim 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 22 Ekim 2019 Salı 23:14:09
İran medyasından manipüle etme çabası
İran'ın İspanyolca yayın yapan devlet televizyonu, PKK/YPG’nin, Tel Abyad şehrinde tuzakladığı mayının patlamasından kaçan sivillerin fotoğrafını manipüle etmeye çalıştı.
HİSPAN kanalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türk Ordusu'nun Suriye'nin kuzeyine düzenlediği saldırı sivillerin hayatını tehlikeye attı” ifadesini kullandı. Ancak bölgede bulunan foto muhabirlerinin, teröristlerin tuzakladığı mayının patlaması sonucu yaralanan sivillere SMO’nun yardım ettiği görüntüler gerçeği gözler önüne serdi.
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