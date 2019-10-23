İran medyasından manipüle etme çabası

HİSPAN kanalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türk Ordusu'nun Suriye'nin kuzeyine düzenlediği saldırı sivillerin hayatını tehlikeye attı” ifadesini kullandı. Ancak bölgede bulunan foto muhabirlerinin, teröristlerin tuzakladığı mayının patlaması sonucu yaralanan sivillere SMO’nun yardım ettiği görüntüler gerçeği gözler önüne serdi.