Iraklı bakanlardan Ankara ziyareti
Irak Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı ve Ulusal İstihbarat Başkanı'ndan oluşan bir heyet temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geliyor.
Irak Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı ve Ulusal İstihbarat Başkanı'ndan oluşan bir heyetin Türkiye Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı'ndan oluşan heyetle görüşmelerde bulunmak üzere 10 Temmuz'da Ankara'yı ziyaret edeceği belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin 15 Mayıs 2019 tarihinde Türkiye'ye yaptığı ziyarette, iki ülke arasında askeri ve güvenlik işbirliği alanında ortak belge imzalanması için çalışmalara başlanması hususunda bir anlayışa varıldığı hatırlatılarak, söz konusu ziyaretin bu kapsamda olduğu belirtildi.
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