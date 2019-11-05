05 Kasım 2019 Salı 16:18:34 | Son Güncelleme: 05 Kasım 2019 Salı 16:55:39
Irak'ın kuzeyine operasyon: 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda, 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
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