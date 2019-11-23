23 Kasım 2019 Cumartesi 10:37:31 | Son Güncelleme: 23 Kasım 2019 Cumartesi 10:46:29
Irak'ın kuzeyine hava operasyonu: Saldırıya hazırlanan 5 PKK’lı terörist bombalandı
Irak'ın kuzeyindeki Zap'ta 4, Sinat-Haftanin'de 1 olmak üzere, eylem hazırlığındaki 5 PKK’lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'nın açıkladığı bilgilere göre, "Irak kuzeyi Zap bölgesinde 4, Pençe-3 Harekâtı kapsamında Sinat-Haftanin bölgesinde 1 olmak üzere, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen toplam 5 PKK’lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadeleri kullanıldı.
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