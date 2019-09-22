Irak'ın kuzeyinde ve Pervari'de 12 terörist öldürüldü

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

Pervari'de 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 5 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt Pervari ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.