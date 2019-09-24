Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.

(AA)