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03 Mart 2020 Salı 10:44:37 | Son Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 11:03:52

Kandil'de 9 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter  hesabından "Irak kuzeyi Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." bilgisini paylaştı

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AA

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