Türk jetleri havalandı! Savaş uçakları sınır ötesini vurdu, kritik isim öldü
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki terör örgütü PKK mensubu 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde, üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen ve aralarında Harun Kod adlı “saldırı ve sabotaj birim sorumlusu”nun da bulunduğu 8 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen mücadele ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde, üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen ve aralarında Harun Kod adlı “saldırı ve sabotaj birim sorumlusu”nun da bulunduğu 8 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.
- Türk jetleri havalandı! Savaş uçakları sınır ötesini vurdu, kritik isim öldü
- Engin Özkoç'tan Başkan Erdoğan'a küstah tehdit!
- İzmir’de hukuk tanımaz ihale! Su havzasına çöp tesisi yapacaklar
- CHP’li başkan yardımcısının şoförü her şeyi anlattı: Yalova'da rüşvet çiftliği
- PKK'lı teröristleri saklayan HDP'li Sarıç'a CHP'den tam destek!