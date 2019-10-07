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07 Ekim 2019 Pazartesi 22:00:34 | Son Güncelleme: 07 Ekim 2019 Pazartesi 22:52:41

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine Hava Kuvvetleri unsurları ve İHA'ların katılımıyla düzenlenen operasyonda PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gara bölgesine Hava Kuvvetleri unsurları ve İHA'ların katılımı ile operasyon düzenlendi.

Bakanlık sosyal medya üzerinden "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine Hava Kuvvetleri unsurları ve İHA'ların katılımıyla düzenlenen operasyonda PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verdi.

Operasyonda, bölücü terör örgütü PKK mensubu 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Operasyonlar devam ediyor...

AA

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