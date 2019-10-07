Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gara bölgesine Hava Kuvvetleri unsurları ve İHA'ların katılımı ile operasyon düzenlendi.

Bakanlık sosyal medya üzerinden "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine Hava Kuvvetleri unsurları ve İHA'ların katılımıyla düzenlenen operasyonda PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verdi.

Operasyonda, bölücü terör örgütü PKK mensubu 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Operasyonlar devam ediyor...

AA