29 Kasım 2019 Cuma 10:01:49 | Son Güncelleme: 29 Kasım 2019 Cuma 10:22:45
Irak'ın kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde eylem hazırlığındaki 2 terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, operasyonla ilgili gelişmeyi Twitter hesabından şöyle duyurdu:
"Kahraman Mehmetçiklerimiz teröristle mücadeleye azim ve kararlılıkla devam ediyor. Irak kuzeyi Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi."
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