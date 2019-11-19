Irak'ın kuzeyinde 5 terörist SİHA'larla vuruldu

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Pençe-3 Harekatı kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine operasyon düzenlendi. Operasyonlarda insansız hava aracı (SİHA) ile drone'ların yanı sıra bölgeye Jandarma Özel Harekat (JÖH) gönderildi.

Operasyonla eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü PKK'lı 5 terörist SİHA'larla vurularak etkisiz hale getirildi.

Irak’ın kuzeyinde, Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen operasyonda eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK’lı terörist SİHA’larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız aralıksız olarak sürecek.