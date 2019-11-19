Irak'ın kuzeyinde 5 terörist SİHA'larla vuruldu
Pençe-3 Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde eylem hazırlığındaki 5 terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Pençe-3 Harekatı kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine operasyon düzenlendi. Operasyonlarda insansız hava aracı (SİHA) ile drone'ların yanı sıra bölgeye Jandarma Özel Harekat (JÖH) gönderildi.
Operasyonla eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü PKK'lı 5 terörist SİHA'larla vurularak etkisiz hale getirildi.
Irak’ın kuzeyinde, Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen operasyonda eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK’lı terörist SİHA’larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız aralıksız olarak sürecek.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Irak'ın kuzeyinde 5 terörist SİHA'larla vuruldu
- Rezilliğe doymayan bir Kılıçdaroğlu klasiği daha! Yalanı yine elinde patladı
- Kabine toplantısı sonrası önemli açıklama! NATO Zirvesi ile ilgili kritik detay...
- FETÖ'cülere yurt dışından yapılan para transferine ağır darbe
- Terör örgütü YPG/PKK Tel Rıfat'tan Azez'deki sivillere saldırdı