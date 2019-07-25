Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler etkili şekilde vuruldu, 4 terörist daha etkisiz hale getirildi.

AYRINTILAR GELİYOR...