Irak sınırına özel harekat takviyesi
Devam eden operasyonlar kapsamında sınır güvenliğine katkı verecek polisler törenle uğurlandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda sınır güvenliğine destek sağlamak amacıyla iki grup halinde görev alacak 65 Özel Harekat polisi Osmaniye'de düzenlenen törenle Hakkari'ye uğurlandı.
HER ZAMAN ARKANIZDAYIZ
Osmaniye İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, törende yaptığı konuşmada, “Allah ayağınıza taş değdirmesin. Güle güle gidin, güle güle gelin. Bizden bir isteğiniz varsa, ailelerinizle ilgili bir sıkıntı olursa her zaman yanıma gelebileceklerini biliyorsunuz. Orada da bir sıkıntı olursa her zaman burada olduğumuzu bilin. En ufak bir şeyde arkanızdayız. İnşallah sağ salim gidip sağ salim döneceksiniz arkadaşlar. Hepinize hayırlı yolculuklar. Allah'a emanet olun” dedi.
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