01 Eylül 2019 Pazar 10:53:40 | Son Güncelleme: 01 Eylül 2019 Pazar 11:08:42
Irak kuzeyindeki Metina, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine hava harekatı: 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatları ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.”
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