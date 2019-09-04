04 Eylül 2019 Çarşamba 09:13:00 | Son Güncelleme: 04 Eylül 2019 Çarşamba 09:14:17
Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesine hava harekatı: 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
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