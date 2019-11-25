25 Kasım 2019 Pazartesi 20:31:45 | Son Güncelleme: 25 Kasım 2019 Pazartesi 21:14:03
TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığındaki bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, Irak kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kudüs'te işgale direnen Filistinlileri selamlıyorum
- TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi
- İşadamı Murat Ülker'den İstanbul Şehir Üniversitesi ile ilgili haberlere ilişkin açıklama
- Polis Akademisinde son 5 yılda 90 binin üzerinde polis memuru yetişti
- Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri açıklandı