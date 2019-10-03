Bilgay Duman, Irak'ta hükümet karşıtı gösterileri değerlendirdi

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi yaptığı yazılı açıklamada, başkent Bağdat’ta “güvenlik güçlerine, kamu ve özel mülklere saldırılar düzenleyen provokatörlerden göstericileri, kamu düzeni ve iç güvenliği korumak için geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı talimatı” verdiğini belirtti. Abdulmehdi, güvenlik güçlerinin acil insani durumlara, havalimanı yolcularına ve Erbain etkinliklerine katılacak olanlara müsamaha göstereceğini aktardı.

Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’a konuşan ORSAM Irak Çalışmaları Koordinatörü Bilgay Duman, Irak’ta devam eden gösterilerde İran ve ABD çekişmesi yaşandığını belirtti. Duman, “Bunlar Irak medyasında açık dille konuşuluyor. Gösterilerde İran bayraklarının yakılması, bazı Şii Milis gruplarının bürolarının yakılması var, bunlar önemli emareler. Yine Irak’ta Haşdi Şabi’nin yapısında yapılan değişikliklerin Amerikan baskısıyla yapıldığı konuşuluyor.” ifadelerini kullandı.

Irak’ta devam eden gösterilerin daha önce planlandığını belirten Bilgay Duman, “Bazı sendika grupları ve sivil toplum örgütleri 1 Kasım itibariyle gösteri yapacaklarını açıklamışlardı. Güvenlik kurumlarında yapılan bazı değişikler halkın hoşuna gitmedi.

Geçtiğimiz haftada terörle mücadele biriminin komutanı Abdulvahap El Saadi görevden alındı. Halkın çok sevdiği komutandı. Irak’tan DAEŞ’in çıkartılmasında çok önemli bir rol oynamış, terörle mücadele birimi içerisindeki yolsuzlukların giderilmesinde etkisi olan komutan, halk bu karar çok büyük tepki verdi.”

“IRAK’IN HÜKÜMET KABİNESİNDE CİDDİ UYUMSUZLUKLAR VAR”

Irak hükümetinin ayaklarının yere sağlam basan bir hükümet olmadığına dikkat çeken Duman, “Hükümet ilk kurulduğunda eksik kabineyle kuruldu, kabine sonra tamamlandı. Pek çok siyasi grubun içerisinde olduğu bir hükümet, kabinede çok ciddi uyumsuzluklar var. Hükümetten memnun olmayan taraflar muhalefet hareketi başlattı.”

“HÜKÜMET SERT MÜDAHALE ETTİKÇE GÖSTERİLERİN DOZU ARTIYOR”

Irak’ta devam eden gösterilerin kısır döngüye dönüştüğünü söyleyen Duman, “Irak’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi, gece internet kesildi. Hükümet gösterilere çok sert karşılık verdi, polisler gerçek mermiyle müdahale etti. Hükümetin tansiyonu düşürücü adım atması gerekiyor. Halka sertlikle cevap verdiğinde, halkın tepkisi daha fazla oluyor. Irak halkı kızgın bir halk, hükümetin tansiyonu düşürücü adımlar atması gerekiyor.”

“GÖSTERİLERE KATILIM SAYISI ARTIYOR”

Irak’ta devam eden gösterilen alana yayıldığını da sözlerine ekleyen Bilgay Duman, “Şu anda 11 vilayette gösteriler yapıldı, katılım sayısı artıyor. Önümüzdeki günlerde Adil Abdülmehdi için çok zor bir süreç, 2018’de seçimler yapıldı, bir dahaki genel seçimlerin 2022’de yapılması planlanıyor. Adil Abdülmehdi belki de ilk kez 4 yıllık görev süresini tamlamayacak bir başbakan olarak karşımıza çıkabilir diye düşünüyorum.” diyerek sözlerini sonlandırdı.