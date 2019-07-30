30 Temmuz 2019 Salı 09:28:17 | Son Güncelleme: 30 Temmuz 2019 Salı 09:31:30
Irak'ın Kuzeyi Pençe'leniyor: 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi
MSB,"Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.
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