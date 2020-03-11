İP'ten ayrılan Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye katıldı
İyi Parti'den istifa eden Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın, AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
İyi Parti’den "Dağdan gelenlerin önünü açıyoruz.” diyerek istifa eden İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AK Parti’nin bugünkü grup toplantısına katıldı. Çokal'ın AK Parti rozetini, konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
AK PARTİ'NİN VEKİL SAYISI 291 OLDU
Çokal’ın AK Parti’ye katılmasıyla, AK Parti’nin Meclis’teki milletvekili sayısı 291’e yükseldi. CHP’nin 139, HDP’nin 61, MHP’nin 49, İyi Parti’nin 37, Türkiye İşçi Partisi’nin 2, Saadet Partisi, Demokratik Bölgeler Partisi, Demokrat Parti ve Büyük Birlik Partisi’nin birer milletvekili bulunuyor.
7 milletvekili ise bağımsız olarak Meclis’te yer alıyor.
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