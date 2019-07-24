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24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:01:53 | Son Güncelleme: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:08:37

İP'te 'Yenikapı Ruhu'na dönülmesine yönelik yapılan çağrı partiyi karıştırdı!

İP Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun Başkan Erdoğan’ın devletin güvenliğiyle alakalı konularda iradesini örselemek Türkiye için bir zaaf oluşturur diyerek Yenikapı Ruhu’na dönülmesine yönelik yaptığı çağrı, parti içinde krize sebep oldu.

İP Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, devletin güvenliği ile ilgili konularda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek verilmesine yönelik sözleri parti içinde krize neden oldu.

Ağıralioğlu, geçtiğimiz günlerde S-400 hava savunma sistemi konusunda yaptığı açıklamada “Erdoğan’ın devletin güvenliğiyle alakalı konularda iradesini örselemek Türkiye için bir zaaf oluşturur. İçeride bunun tartışmasını yapabiliriz ama dışarıda -sadece S-400 meselesine ilişkin söylemiyorum- genel olarak devleti ilgilendiren, milletimizin tamamının güvenliğini ilgilendiren konularda yekvücut olmak yeğdir, böylesi lazım gelir” demişti. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra oluşan ‘Yenikapı Ruhu’nun kısa sürdüğünü belirten Ağıralioğlu “Yenikapı Ruhu’nu siyaset konsolide edemedi, o süreç çok kısa sürdü. Tayyip Bey’in o süreci çok iyi yönetmesi lazımdı. Hükûmetsin, zaafı olanlar, hasımlığı olanlar, çekememezliği olanlar olabilir. Maharet zaten bunlara rağmen memleketi bir ve beraber tutup, tek yumruk gibi göstermektir. Şimdi ben yine benzer bir ahengin tesis edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu bölge bize bunu mecbur kılıyor” görüşünü dile getirmişti.

ORTAK PAYDAM YOK

Ağıralioğlu’nun bu açıklamaları İP'de krize neden oldu. Sosyal medya üzerinden Ağıralioğlu’nu eleştiren İP yöneticilerinden, Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz “İlan ediyorum, Yenikapı Ruhu denilen aldatmacaya inanan hiçbir kimseyle ortak paydam yoktur” dedi.

AÇIKLAMALARI BİZİ BAĞLAMIYOR

İP Kurucusu ve Kurucu Genel İdare Kurulu Üyesi Onur Aydın ise Ağıralioğlu’nun açıklamalarının ‘son derece şahsi’ olduğunu ve İP'e gönül verenleri bağlamadığını söyledi. Aydın, “Yavuz Bey, ‘Yenikapı Ruhu’na dönmeliyiz’ çağrısı yapmaktadır. Yine maksadı aşan bir ifade olacağını umut ediyorum. Çünkü Yenikapı buluşması, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra göstermelik bir beraberlik şovundan ötede bir anlam taşıyamamıştır. İP'i kuran başta Genel Başkan’ı Meral Akşener olmak üzere, kurucuları, üyeleri, gönüllüleri ve milyonlarca seçmeni, Yenikapı Ruhu’na sadakat besleyecek olsalardı, ait oldukları, gönül bağı taşıdıkları yuvalarından içleri acıyarak ayrılmak zorunda kalmazlardı. Devletin yanında olmak demek, her gafletin ve dalaletin de mutlak savunucusu olmak demek değildir. İyi niyetli olmak da masum olmak demek değildir. Nasıl ki Tayyip Erdoğan’ın iradesi devletin iradesi değilse, Yavuz Ağıralioğlu’nun iradesi de İP'in iradesi değildir” diye konuştu.

(Türkiye Gazetesi)

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