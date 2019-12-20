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20 Aralık 2019 Cuma 22:40:00 | Son Güncelleme: 20 Aralık 2019 Cuma 22:49:26

İP'li Lütfi Türkkan'ın kızı Dilara'nın bol israflı, şatafatlı Noel eğlencesi sosyal medyada gündem oldu

Şehit babası için yaptığı "Bu cübbeli arkadaş kim?" paylaşımı nedeniyle ülke genelinde büyük tepki çeken İP'li Milletvekili Lütfi Türkkan'ın şatafatlı hayatı sosyal medyada olay oldu. Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan'ın verdiği yılbaşı partisi ile ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntüler birçok kişi tarafından tepki gösterildi. Söz konusu geçtiğimiz günlerde kapalı bir YouTubeer bebek mevlidi yapmış, sosyal medayada israf yaptı diye günlerce linç edilmişti. İşte bu da İP’li vekil Lütfü Türkkan’ın kızı Dilara Türkkan’ın bol israflı, şatafatlı Noel eğlencesi

İP'li Lütfi Türkkan'ın kızı Dilara'nın bol israflı, şatafatlı Noel eğlencesi sosyal medyada gündem oldu. Şehit Safitürk'ün babası meclise sarık ve sakalla girdiği için "bu adamın mecliste ne işi var?" diyen İP’li Lütfü’nün evinde transeksüel marjinal eğlence yapıldığı ortaya çıktı. Transeksüel dansöz oynatıldığı kızı Dilara Türkkan'ın yılbaşı partisi vermesi tepkilere neden oldu.

Derikli eski kaymakamı Şehit Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk, mecliste devam eden bütçe görüşmeleri esnasında ziyaretçi sıralarına oturmuş, İP'li Vekil Lütfi Türkkan, Asım Safitürk için "Bu cübbeli sarıklı arkadaş da kim?" ifadelerini kullanmıştı.

Başörtülü bir Youtuber'ın bebek mevlidini sosyal medya hesabında "Haksız kazançla zenginleşerek lüks içinde yaşayan Protestan Müslüman dediğimiz bir kesim var ki; fikri anlamda Yahudileşmişlerdir bunlar." sözleri ile linç edilmesine ön ayak olan İP'li vekilin kızı "Noel eğlencesi" adı altında şatafatılı bir eğlence yaptı.

Nihan ve Dilara Türkkan, yılbaşı için arkadaşlarına yemek verirken, partide dansöz de oynatıldı. Bu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan kızlar, sosyal medya kullanıcıların tepkisini çekti. Sarıklı birinden nefret eden ve Milliyetçi geçinen İP’li Lütfü’nün evinde dansöz olayına nasıl bir kılıf bulacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

Türkiye genelinde büyük tepki çeken bu paylaşımdan sonra Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan'ın paylaşımı kaldırması dikkatlerden kaçmadı.

İP’li Türkan, insanların sözde Külliye'nin masraflarından dolayı intihara kalkıştığını ima ederek, "Bütün mesele ne biliyor musunuz? Birileri çocuklarına yok demekten artık utandığı için intihar ederken; o birilerini yönetenlein 50 kişi yemek yerken 1milyon 683 bin TL harcaması. Hem de intihar edenin boğazından keresek ödediği o vergi ile..." sözleri ile yaptığı ajitasyon ve suçlama kızının kendi sosyal medya hesaplarından paylaştığı gönderiler ile gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde şehit Kaymakam Muhammed Safitürk'ün babasının meclise sarık ve cübbe ile girdiğinden dolayı "Bu adamın mecliste ne işi var" diyen İP'li vekil Lütfü Türkkan'ın kızının bol lüks ve israflı Noel eğlencesi yaptığı ve transeksüel bir dansözün davetlileri eğlendirdiği ortaya çıktı

 

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