05 Şubat 2020 Çarşamba 15:21:44 | Son Güncelleme: 05 Şubat 2020 Çarşamba 15:24:46
İP'li Aytun Çıray'dan skandal Kızılay paylaşımı! Resmen rezil oldu!
İP'li Aytun Çıray sosyal medya hesabından Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın arkasında olan Osmanlıca yazıyı "Arkadaki Arapça 'da neyin nesi" dedi ve sosyal medyada rezil oldu.
Türk Kızılay'ın bir gönderisini alıntılayan İP'li Aytun Çıray, Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın arkasında bulunan logodaki eski Türkçeyi Arapça sandı.
Hilal-i Ahmer (Kızılay) Cemiyeti’nin ilk logosunu tanımadı ve logo üzerinde yazan (Vatana muhabbet, yaralılara muavenet) yazılı Osmanlıca armayı, Arapça zannetti.
(Haber7)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- İP'li Aytun Çıray'dan skandal Kızılay paylaşımı! Resmen rezil oldu!
- Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar: ABD gerek şahsıma gerekse istihbarat başkanıma karşı da tehditler sallıyor
- Başkan Erdoğan'dan İlker Başbuğ'a sert tepki: Bu iş boru göstermeye benzemez
- Türkiye'den açıklama: Yeni sayfa açmanın vakti geldi
- İstanbul Havalimanında termal kamera kontrolü devam ediyor